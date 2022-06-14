В Новосибирске подросткам, пытавшимся сбыть крупную партию наркотиков, грозит 20 лет колонии

Наркотики молодые люди купили через интернет. Фото: СК по НСО

Четверо новосибирцев пойдут под суд за незаконный оборот наркотиков. Причем, трое из них на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Теперь молодым людям грозит срок до 20 лет тюрьмы.

— В мае-июле 2021 года четверо приятелей купли в интернете около 2 килограммов наркотиков для дальнейшей перепродажи. Хранилось все в арендованном помещении, — рассказали в региональном Следственном комитете.

После задержания двух парней отправили в СИЗО, одного посадили под домашний арест, а последнему избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер