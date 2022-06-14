В Новосибирске двое мужчин сняли знак парковки для инвалидов, чтобы поставить там свое авто. Фото: стоп-кадр.

Двое мужчин сняли знак инвалидной парковки на улице Фадеева. Информация появилась в группе «АСТ-54» 14 июня.

- Двое мужчин нашли оригинальный способ припарковать свой автомобиль по правилам дорожного движения, - с сарказмом отметили в публикации.

На записи с камеры видеонаблюдения запечатлен момент, как один из мужчин ломает знак парковки для инвалидов. Вскоре ему на помощь приходит второй сибиряк.

В комментариях одна из подписчиц рассказала, что знакома с данной ситуацией.

- У нас в доме война уже год идет... Один инвалид на огромный дом, а они все не уймутся, что он себе место выбил, - сообщила жительница Новосибирска.

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