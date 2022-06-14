В Новосибирске начали реконструкцию школы № 57. Фото: мэрия Новосибирск.

В Новосибирске стартовала реновация старой школы № 57 на улице Авиастроителей. Там возведут новое здание, которое соответствует современным требованиям и стандартам. Об этом рассказали в мэрии города.

– Реализация проекта по реконструкции здания школы № 57 (ул. Авиастроителей, 16) с увеличением объема до 825 мест относится к первоочередным мероприятиям по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на территории Новосибирска, – пояснили в мэрии.

Стоимость реконструкции по смете 1,5 миллиарда рублей.

Известно, что мэрия отправила обращение к губернатору. В нем городские власти просят рассмотреть возможность выделения Новосибирску целевой субсидии на 2022-23 годы, с учетом софинансирования с городским бюджетом.

Муниципалитет же обязуется летом 2022 года обеспечить снос аварийного здания за счет бюджетных средств Новосибирска. А также осуществить вынос инженерных транзитных коммуникаций.

– Стоимость начального этапа строительства, который включает в себя снос существующего здания, вынос транзитных инженерных коммуникаций с территории школы и устройство фундаментов (выполнение комплекса работ нулевого цикла строительства), около 300 млн рублей, – добавили в мэрии.

Известно, что контракт на снос задний на объекте заключили с ИП Кадыковой Юлией Владимировной. Завершить их нужно до 27 июля 2022 года.

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