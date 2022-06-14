В Новосибирске неизвестные ограбили банкомат. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске неизвестные ограбили банкомат. Инцидент произошел по адресу Героев Труда, 18 в Советском районе.

- Все камеры видеонаблюдения, установленные в помещении, злоумышленники закрасили, - сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

На фотографиях, предоставленных подписчиком, видно, что дверца банкомата открыта, а рядом стоят пустые лотки для денежных средств.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, совершивших противоправные деяния, - рассказали в МВД.

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