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Общество14 июня 2022 6:42

Начальник управления по военно-мобилизационной работе Новосибирской области Нахаев уходит на пенсию

Губернатор НСО поблагодарил его за многолетнюю работу
Анастасия ХРОМЫХ
Губернатор НСО поблагодарил его за многолетнюю работу.

Губернатор НСО поблагодарил его за многолетнюю работу.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Начальник управления по военно-мобилизационной работе правительства и администрации губернатора Новосибирской области Геннадий Нахаев уходит на пенсию. Об этом сообщил губернатор НСО Андрей Травников. Его слова прозвучали в ходе оперативного совещания во вторник, 14 июня.

- Геннадий Александрович много лет трудился на благо Новосибирской области. Завтра у него последний рабочий день в администрации губернатора. Геннадий Александрович уходит на пенсию, - отметил Андрей Травников.

Поблагодарив Нахаева за работу, губернатор Новосибирской области передал ему подарки и награды

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