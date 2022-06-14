Начальник управления по военно-мобилизационной работе Новосибирской области Нахаев уходит на пенсию

Губернатор НСО поблагодарил его за многолетнюю работу.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Начальник управления по военно-мобилизационной работе правительства и администрации губернатора Новосибирской области Геннадий Нахаев уходит на пенсию. Об этом сообщил губернатор НСО Андрей Травников. Его слова прозвучали в ходе оперативного совещания во вторник, 14 июня.
- Геннадий Александрович много лет трудился на благо Новосибирской области. Завтра у него последний рабочий день в администрации губернатора. Геннадий Александрович уходит на пенсию, - отметил Андрей Травников.
Поблагодарив Нахаева за работу, губернатор Новосибирской области передал ему подарки и награды
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