Начальник управления по военно-мобилизационной работе Новосибирской области Нахаев уходит на пенсию

Губернатор НСО поблагодарил его за многолетнюю работу. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Начальник управления по военно-мобилизационной работе правительства и администрации губернатора Новосибирской области Геннадий Нахаев уходит на пенсию. Об этом сообщил губернатор НСО Андрей Травников. Его слова прозвучали в ходе оперативного совещания во вторник, 14 июня.

- Геннадий Александрович много лет трудился на благо Новосибирской области. Завтра у него последний рабочий день в администрации губернатора. Геннадий Александрович уходит на пенсию, - отметил Андрей Травников.

Поблагодарив Нахаева за работу, губернатор Новосибирской области передал ему подарки и награды

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