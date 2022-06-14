В Новосибирске произошел пожар в общежитии. Фото: "Моя Первомайка".
В Первомайском районе произошло возгорание в холле общежития. Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка».
- Общежитие находится по адресу Шукшина, 17. Пожар ориентировочно произошел в 4 часа утра на 7 этаже, - говорится в публикации.
Дым заполонил все здание. По информации очевидцев, никто не пострадал.
- По словам очевидцев, виновниками пожара стали неизвестные, которые попытались поджечь дверь одной из квартир, - сообщили в паблике.
В пресс-службе МЧС прокомментировали этот инцидент.
- Сообщение поступило в 3:31. Горение на площади 2 метра квадратных ликвидировали сами жильцы до прибытия первых пожаро-спасательных подразделений, - отметили в ведомстве.
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