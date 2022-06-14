В Новосибирске произошел пожар в общежитии. Фото: "Моя Первомайка".

В Первомайском районе произошло возгорание в холле общежития. Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка».

- Общежитие находится по адресу Шукшина, 17. Пожар ориентировочно произошел в 4 часа утра на 7 этаже, - говорится в публикации.

Дым заполонил все здание. По информации очевидцев, никто не пострадал.

- По словам очевидцев, виновниками пожара стали неизвестные, которые попытались поджечь дверь одной из квартир, - сообщили в паблике.

В пресс-службе МЧС прокомментировали этот инцидент.

- Сообщение поступило в 3:31. Горение на площади 2 метра квадратных ликвидировали сами жильцы до прибытия первых пожаро-спасательных подразделений, - отметили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер