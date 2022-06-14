Новосибирский депутат Ростислав Антонов стал советником главы ДНР по гуманитарным вопросам. Фото: Ростислав Антонов // "Вконтакте".

Новосибирский депутат Ростислав Антонов стал советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам. Об этом он написал во «Вконтакте». Депутат подчеркнул, что назначение для него – большая честь и ответственность.

– Официальный статус позволит действовать с большей отдачей. Именно в таком ключе я это решение и воспринимаю, – сказал Ростислав Антонов.

Он пояснил, что с 2014 года Донецк стал для него второй родиной. Все эти годы он жил, сопереживая жителям города. А с начала спецоперации много времени проводит в самом Донецке. Там депутат помогает людям, работая на освобождённых территориях.

Антонов пояснил, что назначение не скажется на его деятельности в Новосибирске.

– Все свои обязательства перед избирателями я выполню в полном объеме, – добавил депутат.

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