Режим повышенной готовности продлят в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим повышенной готовности по коронавирусу продлят в Новосибирской области. Сделать это предложил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве 14 июня.

– Мы ожидаем объем заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью. Предлагаю рассмотреть вопрос о продлении режима повышенной готовности, который завершается 1 июля, — сообщил Щербатов.

Он пояснил, что режим повышенной готовности нужно пролонгировать перед подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидсезон по этим болезням ожидают осенью и зимой.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что в оперштабе подготовят документы, необходимые для продления.

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