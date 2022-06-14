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Общество14 июня 2022 5:31

Режим повышенной готовности продлят в Новосибирской области

Подъём заболеваемости ковидом ожидают осенью
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Режим повышенной готовности продлят в Новосибирской области.

Режим повышенной готовности продлят в Новосибирской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим повышенной готовности по коронавирусу продлят в Новосибирской области. Сделать это предложил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве 14 июня.

– Мы ожидаем объем заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью. Предлагаю рассмотреть вопрос о продлении режима повышенной готовности, который завершается 1 июля, — сообщил Щербатов.

Он пояснил, что режим повышенной готовности нужно пролонгировать перед подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидсезон по этим болезням ожидают осенью и зимой.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что в оперштабе подготовят документы, необходимые для продления.

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