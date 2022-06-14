В Новосибирской области в пяти районах выросла пожароопасность. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 14 июня, стало известно, что в Новосибирской области выросла пожароопасность. Это связано с тем, что в регионе установилась жаркая погода с сильным ветром. Об увеличении в области ландшафтных пожаров сообщили на оперативном совещании в правительстве.

– Из-за высоких температур и усиления ветра до 20 метров в секунду риск возникновения и развития ландшафтных пожаров с переходом на населенные пункты возрастает, — заявил глава регионального МЧС Виктор Орлов.

По словам Виктора Орлова, высокая пожароопасность ожидается в пяти районах. Речь о Баганском, Кыштовском, Карасукском, Сузунском и Краснозерском.

Как передают синоптики Западно-сибирского гидрометцентра, 14 июня в Новосибирской области ожидается до +33 градусов. Скорость ветра при этом достигнет до 17 метров в секунду.

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