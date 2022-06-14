Первый прямой рейс в Анталью вылетел из Новосибирска.
Фото: Александр ГЛУЗ
Из Новосибирска в Анталью вылетел первый прямой рейс. Самолет отправился из Толмачево 13 июня. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе аэропорта.
– Рейс вылетел в 10:16. Взрослых пассажиров было 276, детей до 12 лет – 59, младенцев – 8, – уточнили КП-Новосибирск в аэропорту.
В Турцию самолет прилетел в 13:06 по турецкому времени. Выполнили полёт на ZF 469 авиакомпании Azur Air.
В Анталью из Новосибирска можно будет улететь в понедельник, среду и пятницу.
В Толмачево добавили, что первый рейс в Бодрум вылетел 4 июня.
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