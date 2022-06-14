Первый прямой рейс в Анталью вылетел из Новосибирска. Фото: Александр ГЛУЗ

Из Новосибирска в Анталью вылетел первый прямой рейс. Самолет отправился из Толмачево 13 июня. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе аэропорта.

– Рейс вылетел в 10:16. Взрослых пассажиров было 276, детей до 12 лет – 59, младенцев – 8, – уточнили КП-Новосибирск в аэропорту.

В Турцию самолет прилетел в 13:06 по турецкому времени. Выполнили полёт на ZF 469 авиакомпании Azur Air.

В Анталью из Новосибирска можно будет улететь в понедельник, среду и пятницу.

В Толмачево добавили, что первый рейс в Бодрум вылетел 4 июня.

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