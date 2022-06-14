В Новосибирске водитель не справился с управлением и перевернулся. Фото: стоп-кадр.

Ночью 14 июня в Новосибирске произошло ДТП. Водитель седана Honda Civic Ferio не справился с управлением, вылетел на встречку и перевернулся.

- Это произошло в 0:20 на Большевистской у остановки «Храм Михаила Архангела». Водитель «Хонды» ехал со стороны Речного вокзала. Он мчался со скоростью минимум 120 километров в час. Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку через бетонный разделитель, после чего его авто перевернулось, - рассказал «АСТ-54» очевидец.

Он предоставил видео, на котором видно лежащий на крыше автомобиль.

- Я остановился, хотел помочь водителю. Проверить, жив ли он. А этот мужчина вышел и скрылся в лесу, - добавил очевидец.

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