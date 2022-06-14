В Новосибирске пассажир с голым торсом оседлал «Мерседес» и проехал по Бердскому шоссе. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске мужчина с голым торсом вскарабкался на Mercedes-Benz. Странный поступок сфотографировали очевидцы и опубликовали в соцсети.

– На Бердском шоссе ровный пассажир седана Mercedes-Benz оседлал немецкий автомобиль и прокатился на нём верхом, – уточнили в паблике «АСТ-54».

На фото к посту видно, что «наездник» сидел на крыше авто с гордым видом. В машине при этом было несколько пассажиров. Судя по всему, происходящее забавляло их.

Комментаторы такого веселья не оценили. Они осудили мужчину, ехавшего на крыше машины.

– Слабоумие и отвага. Но как правило это все не на долго! – уверены новосибирцы

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