Пробки в Новосибирске на утро 14 июня 2022 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 14 июня 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 14 июня 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Кроме того, движение затруднено по улицам Троллейной , Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Ватутина, Станиславского и Котовского. Сложно проехать по площади Труда, площади Райсовета, улицам Станционной, Широкой и по проезду Энергетиков. Затруднено движение по улице Блюхера, проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки сковали улицы Большевистскую, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробках стоят водители на улицах Бориса Богаткова, Восход и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 14 июня, достиг 6 баллов.

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