Пробки в Новосибирске на утро 14 июня 2022 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 14 июня 2022 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 14 июня 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Кроме того, движение затруднено по улицам Троллейной , Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Ватутина, Станиславского и Котовского. Сложно проехать по площади Труда, площади Райсовета, улицам Станционной, Широкой и по проезду Энергетиков. Затруднено движение по улице Блюхера, проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту.
На правом берегу пробки сковали улицы Большевистскую, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробках стоят водители на улицах Бориса Богаткова, Восход и Добролюбова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 14 июня, достиг 6 баллов.
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