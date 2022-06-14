Погода в Новосибирске на 14 июня 2022 года: жара до +30 и грозы

Погода в Новосибирске на 14 июня 2022 года обещает быть жаркой, но дождливой. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода в Новосибирске на 14 июня 2022 года обещает быть жаркой, но дождливой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +30 градусов.

— Во вторник, 14 июня, в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха ночью составит +18…+20 градусов, днем — до +28…30 градусов. Юго-западный ветер будет со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 7-12 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают новосибирцам температуру воздуха в +24…+29 градусов и небольшой дождь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер