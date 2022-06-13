В Новосибирске с начала 2022 года из окон выпали четыре ребенка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске с начала 2022 года из окон выпали четыре ребенка. В прошлом году таких случаев было пять. В большинстве своем, дети выпадают в открытые окна, даже если на них есть москитная сетка.

— Как показывает практика, причиной таких несчастных случаев часто становится то, что дети остаются без присмотра. При этом взрослые могут находиться в соседней комнате. Опасными могут быть окна, открытые на проветривание и антимоскитные сетки, которые не могут выдержать вес маленького ребенка, а также мебель, придвинутая вплотную к окну, — пояснили в МВД.

Полицейские просят родителей быть внимательными, и не оставлять детей без присмотра с доступом к открытым окнам.

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