В Новосибирске начали сносить аварийную школу № 57

Новую школу планируется построить к 2024 году. Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области\Кадр из видео

В Новосибирске, 13 июня, приступили к сносу школы № 57. Процесс засняли на видео очевидцы и выложили в сеть. На сегодняшний день уже разрушили одну из стен. Напомним, эта школа уже на протяжении четырех лет не принимала в своих стенах учеников из-за аварийного состояния. Летом прошлого года у пристройки школы рухнула стена.

К сносу строения собирались приступить еще в 2020 году, однако проект нового здания вызвал вокруг себя много споров. Его раскритиковала преподавательница НГАСУ Анна Наволоцкая, считавшая, что историческую постройку можно было спасти. Позже проект также раскритиковал новосибирский градсовет.

К весне 2022 нашли подрядчика, которого обязали полностью разрушить старые стены, фундамент и избавиться от железобетонных конструкций. Планируется, что общая стоимость работ составит 1, 37 миллиард рублей. Завершить их должны до 2024 года.

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Об этом стало известно на сессии горсовета (подробнее).

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