Новосибирцы собирают в лесу ядовитые грибы свинушки

Новосибирцы собирают в лесах ядовитые грибы свинушки.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новосибирцы собирают в лесах ядовитые грибы свинушки. Бытует мнение, что их можно есть, если их отпарить, но его опровергла опытный грибник Юлия Ширковец.
— При поедании свинушек тонких в организм попадает антиген, который не выводится, а потому накапливается в крови. Из-за чего развивается малокровие, почечная и печёночная недостаточность, приводящие к смерти, — сообщает Юлия в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСК» ВКонтакте.
А грибы, растущие рядом с промзонами и возле дорог, опасны вдвойне. Они накапливают вредные для здоровья человека отходы производства и выхлопные газы.
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