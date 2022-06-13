Отключение горячей воды в Новосибирске с 16 июня: список улиц, даты

Воду отключат в Калининском районе на 8 дней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снова готовим тазики — начнется отключение горячей воды в Новосибирске с 16 июня. На этот раз без воды останутся жители ТЭЦ-4 в микрорайонах Снегири и Родники.

— В зону теплоиспытаний попадут улицы Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северный поселок по улицам Фадеева, Игарская, — сообщают в СГК.

Вернуть горячую воду обещают 24 июня. Если она не появится вовремя, обращайтесь по телефонам:

8(383) 289-01-47 — диспетчерская теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске

8(383) 227-44-44, 218-68-88, 051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

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