Новосибирец заснял с высоты огромную пробку на въезде в город

Новосибирец снял с высоты пробку, образовавшуюся на трассе между поселками Кошево и Мошково. Фото: Кадр из видео

Новосибирец снял с высоты пробку, образовавшуюся на трассе между поселками Кошево и Мошково вечером в понедельник, 13 июня. После выходных сибиряки массово начали возвращаться в город, и автомобильные заторы образовались на многих подъездах к Новосибирску. Однако в данному случае ситуацию осложняют дорожные работы.

— На трассе Р-255 между Кошево и Мошково организовано реверсивное движение из-за дорожных работ, собралась многокилометровая пробка, особенно по направлению из Новосибирска, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что движение на одной полосе дороги практически отсутствует. В пробку там встало как множество легковых автомобилей, так и грузовики. По данным сервиса 2GIS, движение также было затруднено на Гусинобродском тракте, а также Ордынском и Бердском шоссе.

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