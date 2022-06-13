В Новосибирск на короткой рабочей неделе придет похолодание и грозы

В Новосибирск на короткой рабочей неделе придет небольшое похолодание, а также дожди с грозами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирск на короткой рабочей неделе придет небольшое похолодание, а также дожди с грозами. По прогнозам синоптиков, первое ощутимое похолодание настигнет сибиряков в четверг, 16 июня.

— Во вторник и среду, 14 и 15 июня в Новосибирске еще будет удерживаться жаркая погода. Температура будет составлять 25-30 градусов тепла. Ожидается также переменная облачность и небольшой дождь, — сообщает Гидрометцентр России. — В четверг, 16 июня, температура опустится до 23 градусов тепла, возможна облачность и дождь. Аналогичный прогноз и на пятницу и субботу, 17 и 18 июня. В воскресенье, 19 июня, также ожидается кратковременный дождь и облачность с прояснениями.

Синоптики Яндекс. Погоды обещают сибирякам более ощутимое похолодание. Так, по их прогнозам уже в среду температура воздуха днем опустится до 21 градуса тепла днем, и 14 градусов ночью. Аналогичный прогноз касается и остальных дней недели кроме воскресенья — в этот день температура воздуха ожидается чуть выше — 23 градуса тепла. На протяжении всей недели ожидаются дожди. А сервис gismeteo и вовсе обещает сибирякам грозы в среду и пятницу.

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