Огромный столб черного дыма напугал жителей Октябрьского района Новосибирска

Новосибирцы заметили огромный столб черного дыма недалеко от метро Золотая Нива.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Новосибирцы заметили огромный столб черного дыма недалеко от метро Золотая Нива в Октябрьском районе. Он поднялся над домами днем в понедельник, 13 июня.
— В 15:04 пожарные отправились на вызов по улице Лежена, первые расчеты были на месте спустя семь минут. Горела обшивка теплотрассы площадью примерно 70 метров квадратных, — пояснили КП-Новосибирск в областном МЧС.
В 15:15 открытое горение удалось ликвидировать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер