Огромный столб черного дыма напугал жителей Октябрьского района Новосибирска

Новосибирцы заметили огромный столб черного дыма недалеко от метро Золотая Нива. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Новосибирцы заметили огромный столб черного дыма недалеко от метро Золотая Нива в Октябрьском районе. Он поднялся над домами днем в понедельник, 13 июня.

— В 15:04 пожарные отправились на вызов по улице Лежена, первые расчеты были на месте спустя семь минут. Горела обшивка теплотрассы площадью примерно 70 метров квадратных, — пояснили КП-Новосибирск в областном МЧС.

В 15:15 открытое горение удалось ликвидировать.

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