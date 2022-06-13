В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболел еще 51 человек, в том числе — 8 детей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболел еще 51 человек, в том числе — 8 детей. Всего в регионе с момента начала пандемии было зарегистрировано 259 249 случаев ковида, в том числе — у 38 531 ребенка. Выздоровели 252 859 пациентов, 77 из них — за последние сутки.

— Скончался один пациент: женщина в возрасте 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 678 человек, — сообщили в областном оперштабе.

В больницах Новосибирска и области с диагнозом коронавирус и подозрением на него сейчас лежат 623 человека, в том числе −1 ребенок. В реанимации находятся 77 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов.

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