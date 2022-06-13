Во время спецоперации на Украине погиб 20-летний военный из Татарского района Новосибирской области

13 июня в Татарском районе был объявлен днем траура в связи с гибелью сибиряка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Татарского района Новосибирской области Данила Фабрицкий. Об этом сообщили в районной администрации.

— Честно и беззаветно исполняя свой воинский долг, он защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. Гибель Данилы — это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти, — сообщается на сайте администрации.

13 июня в Татарском районе был объявлен днем траура в связи с гибелью Данилы. КП-Новосибирск приносит соболезнования семье, родным и близким героя.

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