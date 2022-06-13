В Новосибирске мужчина угрожал покончить с собой на Октябрьском мосту. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске мужчина угрожал покончить с собой на Октябрьском мосту. Отговорить его удалось спасателям. Произошел инцидент вечером в воскресенье, 12 июня.

— Мужчина позвонил лично оперативному дежурному. С ним провели беседу, оказали психологическую поддержку. От задуманного его удалось отговорить, — сообщили в официальной группе спасателей МАСС в Новосибирске.

Экипаж спасателей выехал на место происшествия, на мосту никого не было обнаружено.

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