На вокзале «Новосибирск-Главный» сгорела «Волга»

В Новосибирске на вокзале «Новосибирск-Главный» загорелась «Волга». Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске на вокзале «Новосибирск-Главный» загорелась «Волга». Инцидент случился утром в понедельник, 13 июня.
— На парковке около пригородного вокзала огонь охватил стоявшую там Волгу. Эпицентр возгорания находился в подкапотном пространстве, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».
На месте работали пожарные, которые ликвидировали возгорание. В областном МЧС случившееся пока не прокомментировали.
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