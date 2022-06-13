На вокзале «Новосибирск-Главный» сгорела «Волга»

В Новосибирске на вокзале «Новосибирск-Главный» загорелась «Волга». Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске на вокзале «Новосибирск-Главный» загорелась «Волга». Инцидент случился утром в понедельник, 13 июня.

— На парковке около пригородного вокзала огонь охватил стоявшую там Волгу. Эпицентр возгорания находился в подкапотном пространстве, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

На месте работали пожарные, которые ликвидировали возгорание. В областном МЧС случившееся пока не прокомментировали.

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