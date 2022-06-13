В Новосибирске в озере на Юго-Западном жилмассиве утонул 32-летний мужчина

В Новосибирске в озере утонул 32-летний мужчина. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске в озере утонул 32-летний мужчина. Трагедия произошла в воскресенье, 12 июня. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— В озере на Юго-Западном жилмассиве достали тело мужчины, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Сейчас в произошедшем разбираются следователи, по данному факту проводится проверка.

Вчера в Новосибирске произошла еще одна трагедия на воде. В Калининском районе в озере Экран утонул 15-летний подросток. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, мальчик был на озере со своей шестилетней сестрой и другом. Взрослых с ними не было. Его тело из воды достали сотрудники МАСС.

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Очевидцы говорят, что мальчик прыгал с пеньков (подробнее).

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