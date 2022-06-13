В Новосибирске запретили парковать электросамокаты у метро

В Новосибирске электросамокатам запретили парковку у метро и у пешеходных переходов. Фото: Яна АСАХОВА

В Новосибирске электросамокатам запретили парковку у метро и у пешеходных переходов. Такое решение принял областной Арбитражный суд по иску мэрии города.

— Необходимость принятия мер мэрия города Новосибирска обосновывает необходимостью обеспечить свободный проход к мостовым сооружениям, подземным пешеходным переходам и входам в станции метрополитена для осуществления надлежащего содержания и обеспечения пожарной безопасности, — сообщается в определении суда, появившегося на сайте 9 июня. — Рассмотрев заявление о принятии мер по обеспечению иска, суд находит его подлежащим удовлетворению.

Теперь парковать самокаты нельзя на расстоянии ближе пяти метров от пешеходных переходов и ближе 15 метров — от станций метро. Впрочем, кикшеринговые компании еще могут попытаться обжаловать решение суда.

Напомним, о претензиях муниципалитета к парковке электросамокатов КП-Новосибирск ранее рассказывала подробнее. Мы выслушали обе стороны конфликта, и узнали, как обстоят дела с электросамокатами в других городах России.

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