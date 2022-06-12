В Новосибирском зоопарке родился детеныш северного оленя

Олененок появился несколько дней назад. Фото: Елена Черненко.

В Новосибирском зоопарке — очередное пополнение. На этот раз малыш родился у северных оленей.

— Северные олени содержатся в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Сейчас у нас живет группа. Первый олененок появился на свет в 2014 году, второй — в 2020. А третий — на днях, — рассказали в группе Новосибирского зоопарка «ВКонтакте».

Северные олени комфортно чувствуют себя в климатических условиях Сибири, поэтому живут в уличных вольерах круглый год. Детеныш тоже не жалуется: он пока привыкает к окружающему миру и набирается сил, чтобы в будущем подняться на ножки.

Напомним, в Новосибирском зоопарке в этом июне случился настоящий беби-бум. Мы собрали в одном материале фото всех малышей, которые родились за последние несколько дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волчата, телята и 17 утят: в Новосибирском зоопарке беби-бум

Смотрим милые фотографии детенышей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер