В Новосибирском зоопарке родился детеныш северного оленя

Олененок появился несколько дней назад. Фото: Елена Черненко.
В Новосибирском зоопарке — очередное пополнение. На этот раз малыш родился у северных оленей.
— Северные олени содержатся в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Сейчас у нас живет группа. Первый олененок появился на свет в 2014 году, второй — в 2020. А третий — на днях, — рассказали в группе Новосибирского зоопарка «ВКонтакте».
Северные олени комфортно чувствуют себя в климатических условиях Сибири, поэтому живут в уличных вольерах круглый год. Детеныш тоже не жалуется: он пока привыкает к окружающему миру и набирается сил, чтобы в будущем подняться на ножки.
Напомним, в Новосибирском зоопарке в этом июне случился настоящий беби-бум. Мы собрали в одном материале фото всех малышей, которые родились за последние несколько дней.
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