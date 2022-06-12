Под Новосибирском поле с тополиным пухом загорелось от брошенной спички

Поле вспыхнуло от одной спички. Фото: Анастасия Веселова из сообщества "Типичное Болотное" "ВКонтакте"

Пожарные потушили поле травы с тополиным пухом, которое вспыхнуло от одной спички. ЧП произошло в городе Болотное на улице Загородная днем 12 июня.

Двое нетрезвых мужчин возвращались с кладбища, закурили и бросили спичку в траву. Начался пожар, местные жители вызвали МЧС:

- Преступников не смутили стоящие рядом тополя и пух, который воспламеняется моментально. Они даже пытались оправдаться: «Да че я, спичку кинул, она должна была потухнуть. А тут как все вспыхнуло, я сам обалдел. Вот это я покурил». Зачинщиков пожара привлекли к тушению, надеюсь, что с ними разберутся по букве закона, - сообщил очевидец в группе «Типичное Болотное» «ВКонтакте».

Сотрудники МЧС вовремя остановили огонь, ведь рядом с полем находится деревянный дом и газораспределительная станция. Местные жители напомнили, что под зеленой травой осталась сухая, которая может вызвать пожар.

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