Пенсионерка в розовой футболке пропала под Новосибирском

Женщина пропала 12 июня. Фото: Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области «ВКонтакте».

80-летняя пенсионерка пропала под Новосибирском. Женщина жила возле станции Евсино в Искитимском районе:

- С 12 июня начались поиски Смоляковой (Егоровой) Александры Ильиничны. Женщина ростом 170 см, худощавого телосложения, волосы каштановые с проседью, глаза карие, - сообщили волонтеры в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» «ВКонтакте».

Пропавшая была одета в красно-розовую футболку с рисунком в виде квадратов и в синие штаны. Волонтеры просят очевидцев позвонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.

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