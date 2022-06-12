«В подъезде стояли жуткие крики»: лифт многоэтажки зажал женщину с ребенком

Двери лифта оставили на руках и ногах женщины кровоподтеки. Фото: Елена Гузиева.

12 июня в лифте дома № 169 на улице Немировича-Данченко застряла женщина с маленькой дочкой. Женщине пережало руку и ногу так сильно, что остались кровоподтеки и ссадины. Об этом рассказали жильцы дома.

— Мы с мужем услышали жуткие крики в подъезде. Спустились на этаж ниже, он разжал двери лифта, что позволило женщине освободиться. Но ребенок остался в кабине. Девочке 1,5-2 года, она билась в истерике почти полчаса до прихода лифтера. Мастеру понадобилось 20 минут, чтобы вызволить ребенка, — рассказала в группе «АСТ-54» соседка пострадавших Елена Гузиева.

Она сообщила, что лифту больше 40 лет, он часто ломается, а жильцы дома периодически в нем застревают.

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