Новосибирцы объявили сбор семье известной байкерши, погибшей в Омской области

Внедорожник вылетел на встречку и сбил женщину на мотоцикле. Фото: Павел Глуханчук, предоставлено подругой погибшей

Новосибирские мотоклубы собирают помощь семье погибшей Елены Лобовой, известной мотосообществу Сибири по прозвищу Ведьма. Пост с призывом о помощи появился в группе мотоклуба DogGed «ВКонтакте».

Трагедия произошла 10 июня на 277-м километре трассы «Тюмень — Омск» в соседнем регионе. По данным ГИБДД по Тюменской области, внедорожник Great Wall выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Harley Davidson. В результате ДТП погибла 31-летняя водитель мотоцикла.

— Елена была прекрасным человеком, она работала врачом-стоматологом в одной из клиник Омска, преподавала, помогала животным как волонтер. Мотосообщество хорошо знало «Ведьму», она всегда была готова прийти на помощь людям и многим помогла. У Елены был хороший опыт вождения байка, она соблюдала ПДД и ехала в Тюмень на новом мотоцикле. Она всегда была готова прийти на помощь людям и многим помогла. Лена была другом для всех, — рассказала «КП-Новосибирск» знакомая погибшей Евгения Докукина.

Погибшая ехала на новом Harley Davidson. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Байкеры объявили сбор помощи пожилым родителям Елены, у женщины остался маленький сын.

Уважаемые читатели! Если вы готовы поддержать семью Елены — свяжитесь с редакцией по телефону 8-923-145-11-03 или напишите подруге погибшей Евгении по номеру 8-983-562-60-08.

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