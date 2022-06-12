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Здоровье12 июня 2022 7:43

В Новосибирской области коронавирусом заболели 54 человека за сутки

Умерших за день нет
Надежда РЫЖКИНА
Смертей от ковида за последний день не было.

Смертей от ковида за последний день не было.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области за сутки от ковида пострадали 54 человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

— Выписались из больниц еще 79 человек. Летальных случаев не зарегистрировано, — передает оперштаб.

В отделениях реанимации остаются 82 пациента, еще 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в больницы города и области госпитализировано 628 пациентов, в том числе 1 ребенок.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 259 198 заболевших коронавирусом, в том числе у 38 523 детей, а выздоровели 252 782 человека.

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