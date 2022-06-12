В Новосибирской области коронавирусом заболели 54 человека за сутки

Смертей от ковида за последний день не было.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области за сутки от ковида пострадали 54 человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
— Выписались из больниц еще 79 человек. Летальных случаев не зарегистрировано, — передает оперштаб.
В отделениях реанимации остаются 82 пациента, еще 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в больницы города и области госпитализировано 628 пациентов, в том числе 1 ребенок.
С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 259 198 заболевших коронавирусом, в том числе у 38 523 детей, а выздоровели 252 782 человека.
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