«Это что-то волшебное»: фотограф сняла танец балерины на фоне Оперного театра в Новосибирске

Фотосессия покорила соцсети. Фото: Яна Прощалыгина.

Фотограф из Куйбышевского района Яна Прощалыгина сняла танцующую балерину на фоне Оперного театра. Снимки получились захватывающие — танцовщица с красным шлейфом покорила публику грацией.

Съемки проходили на рассвете. Фото: Яна Прощалыгина.

— Я с детства обожаю балет, восхищаюсь балеринами, их упорством и красотой. Посмотрев впервые балет, я влюбилась в него, это что-то волшебное. Ради этой фотосессии проехали 320 километров ради этой фотосессии, часы продумывания деталей и локации, бессонная ночь, — рассказала Яна Прощалыгина.

Ради снимков фотограф преодолела три сотни километров. Фото: Яна Прощалыгина.

Чтобы свет на кадрах был красивым, фотограф снимала на рассвете, в 6 утра. Заодно это помогло уберечься от взглядов зевак.

В фотосессии участвовала танцовщица Мария Рыжикова. Фото: Яна Прощалыгина.

— Танцовщица Мария Рыжикова — солистка образцового ансамбля классического танца «Пленительные ритмы». Она сама меня нашла в соцсетях, подписалась. Так я поняла, что могу исполнить давнюю мечту. Ждала этого момента полгода, — поделилась эмоциями Яна с КП-Новосибирск.

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