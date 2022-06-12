Стали известны подробности аварии возле ЖК «Радуга Сибири», в которой погибла женщина

ДТП случилось в ночь с 11 на 12 июня.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В ГИБДД по Новосибирской области рассказали подробности смертельного ДТП в Ленинском районе, где столкнулись фура и легковой автомобиль.
— В 23.49 50-летний мужчина ехал на кроссовере Toyota RAV4 в сторону улицы Невельского. У дома №90 на улице Забалуева он столкнулся со стоящим справа у края проезжей части тягачом Mercedes-Benz. В результате ДТП погибла 45-летняя пассажирка «Тойоты», — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Напомним, пять дней назад под Новосибирском произошло еще одно ДТП, в котором погиб водитель «Датсуна». Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.
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