В Новосибирске проведут большой праздничный концерт на День города 2022

Концерт проведут у ТРК «Ройял парк».
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Стало известно о новом мероприятии, которое проведут в Новосибирске на День города 26 июня 2022 года. Для жителей организуют большой праздничный концерт.
— Одной из главных площадок станет сцена возле торгового центра «Ройял парк». Концерт пройдет с 10.00 до 22.00, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирск.
На праздник пригласят из Москвы диджея Леонида Руденко. Зрителей ждут песни, зажигательная музыка, танцы и конкурсы с призами.
Напомним, ранее стало известно, что 129-ую годовщину города отпразднуют на нескольких площадках, в основном в парках и скверах. Центр Новосибирска ради этого не перекроют.
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