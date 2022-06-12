В Новосибирской области крупный град побил огороды дачникам

Град шел недолго, но успел побить посадки на огородах. Фото: кадр из видео.

Пока Новосибирск изнывал от жары, в других районах области была непогода. В Куйбышеве вместо солнца пошёл дождь с крупным градом. Местные жители сняли его на видео.

— Сильно задел помидоры, капусту, то, что начало подрастать, побил. Кроме того, град и цветы поломал. Шел минут 15-20, потом начался просто ливень, — рассказала КП-Новосибирск жительница Куйбышева Регина Белобдеева.

Град также прошел и в Караканском бору.

Напомним, первый день июня поприветствовал жителей Новосибирска крупным градом. Для горожан это стало неожиданностью, они переживали за посадки на даче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото и видео града в Новосибирске 1 июня 2022 года: он внезапно накрыл город

В первый день лета Новосибирск накрыло сильным градом (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер