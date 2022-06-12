Турэксперт заявила о дефиците прямых рейсов из Новосибирска в Турцию

У новосибирцев повышенный спрос на полеты в Турцию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Новосибирска в Турцию не хватает прямых рейсов. Об этом сообщили в новосибирском турагентстве «Море рядом».

— Спрос на туры в Турцию всегда был высоким. В 2022 году новосибирцы ждали появления прямых рейсов, однако информации долго не было. Из-за этого многие потеряли надежду дождаться прямых рейсов и купили билеты с пересадкой в Москве. Получилось выгодно, несмотря на более долгие перелеты, — сообщила директор новосибирского туристического агентства «Море рядом» Екатерина Лисицына.

Прямые рейсы появятся только с 13 июня, в Турцию будут летать самолеты компания AZUR air, по три рейса в день в июне и четыре 0- в июле. Однако этого по-прежнему мало для такого крупного мегаполиса, как Новосибирск, отметила Лисицына.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер