Климатолог объяснила, почему на Алтае торнадо становятся мощнее

СМерчи бывают не только на Алтае: такой вихрь год назад поднялся в Дзержинском районе. Фото: Скриншот из видео.

Климатолог, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Наталья Харламова рассказала о важном наблюдении - торнадо и вихри на Алтае становятся мощнее. И объяснила причину изменений.

- Причина — увеличение повторяемости сильной жары либо резких вторжений холодного воздуха из Арктики, которые приводят к столкновению тёплых и холодных потоков воздуха. Вихри формируются из-за нехарактерного движения воздушных потоков и могут являться причиной весьма негативных последствий, - рассказала Наталья Харламова изданию amic.ru.

Однако климатолог успокоила: столь сильный смерчех, как в США, сибирякам опасаться не стоит. Никаких разрушени йони не несут.

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