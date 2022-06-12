Погода в Новосибирске на 12 июня 2022 года: идет тридцатиградусная жара

Погода в воскресенье будет отличной. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В День России погода в Новосибирске 12 июня 2022 года сделает замечательный подарок горожанам - в столицу Сибири придет не календарное, а самое настоящее лето. Об это на своем сайте сообщил новосибирский гидрометцентр.

- Днем в воскресенье будет плюс 27 - плюс 29 градусов, ночью похолодает до плюс 16 - плюс 18 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ночью возможны дождь и гроза, днем осадков не ожидается. Возможен верер с порывами до 16 м/с.

13 июня погода будет немного жарче: столбик термометра покажет плюс 17 градусов.

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