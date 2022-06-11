В Новосибирске 5500 бегоний высадили на клумбу с часами у дома Ленина

Клумба в форме часов - одно из украшений города. Фото: мэрия Новосибирска. Фото: предоставлено сообществом ВКонтакте "Мой город - Пермь"

Новосибирск готовится отмечать два праздника - День России и День города. И специально к праздникам привели в порядок клумбу в форме часов у Дома Ленина.

- Сотрудники Горзеленхоза высаживают на клумбу розовые и белые бегонии, - пояснили в мэрии Новосибирска. - Клумбу украсят 5500 цветов.

К слову, это лето Новосибирск встречает обновленным: идет ремонт сразу нескольких магистралей, ремонтируются школы и детсады. Так что к осени столица Сибири еще сильнее преобразится.

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