Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2022 18:43

В Новосибирске 5500 бегоний высадили на клумбу с часами у дома Ленина

Они украсили город к предстоящим праздникам
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Клумба в форме часов - одно из украшений города. Фото: мэрия Новосибирска.

Клумба в форме часов - одно из украшений города. Фото: мэрия Новосибирска.

Фото: предоставлено сообществом ВКонтакте "Мой город - Пермь"

Новосибирск готовится отмечать два праздника - День России и День города. И специально к праздникам привели в порядок клумбу в форме часов у Дома Ленина.

- Сотрудники Горзеленхоза высаживают на клумбу розовые и белые бегонии, - пояснили в мэрии Новосибирска. - Клумбу украсят 5500 цветов.

К слову, это лето Новосибирск встречает обновленным: идет ремонт сразу нескольких магистралей, ремонтируются школы и детсады. Так что к осени столица Сибири еще сильнее преобразится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер