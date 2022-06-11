В Новосибирске 5500 бегоний высадили на клумбу с часами у дома Ленина

Клумба в форме часов - одно из украшений города. Фото: мэрия Новосибирска.
Фото: предоставлено сообществом ВКонтакте "Мой город - Пермь"
Новосибирск готовится отмечать два праздника - День России и День города. И специально к праздникам привели в порядок клумбу в форме часов у Дома Ленина.
- Сотрудники Горзеленхоза высаживают на клумбу розовые и белые бегонии, - пояснили в мэрии Новосибирска. - Клумбу украсят 5500 цветов.
К слову, это лето Новосибирск встречает обновленным: идет ремонт сразу нескольких магистралей, ремонтируются школы и детсады. Так что к осени столица Сибири еще сильнее преобразится.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер