В Новосибирске девушка погибла в страшной аварии с фурой возле ЖК «Радуга Сибири»

Авария унесла жизнь девушки. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ночь на воскресенье, 12 июня, ДТП унесло жизнь девушки: машина, в которой она ехала, столкунлась с фурой. Об это сообщила новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

- Авария произошла возле ЖК «Радуга Сибири». Пассажирка внедорожника, врезавшегося в фуру, умерла на месте ДТП. Водитель смог из салона автомобиля, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.

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