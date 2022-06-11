Отключение горячей воды в Новосибирске 14 июня 2022 года: список улицы, даты работ

Горячей воды не будет больше недели. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибирякам снова приходится доставать тазики и кипятильники: начнется отключение горячей воды в Новосибирске 14 июня 2022 года. Без горяченькой останутся дома, которые находятся в зоне ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5.

- Гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-2 продлятся до 24 июня, в зоне ТЭЦ-5 - до 25 июня, - пояснили в СГК.

Спустя два горячая вода пропадет и в домах в зоне ТЭЦ-4: там коммунальцики планируют завершить все работы к 14 июня.

А если в вашем доме горячая вода не появится вовремя, обращайтесь по телефонам:

(383) 289-01-47 — диспетчерская теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске

(383) 227-44-44, 218-68-88, 051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

КОНКРЕТНО

Где не будет горячей воды?

14-24 июня – зона ТЭЦ-2:

улицы Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Горская, Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Ватутина) в Ленинском и Кировском районах, ж/к «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул. 1-я и 2-я Чулымская.

14 – 25 июня – зона ТЭЦ-5:

в Дзержинском районе: ул. Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й,3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я,2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский пер., Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Электрозаводской проезд, Планетная, ул. Светлая, Н.Островского, Кольцова.

16 – 24 июня – зона ТЭЦ-4:

5−6 м-н - Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северный поселок по улицам Фадеева, Игарская.