Фото и видео пожара на улице Тополевой в Новосибирске 11 июня 2022 года появились в соцсетях

Пожар охавтил почти 800 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Очевидцы делятся фото и видео пожара на улице Тополевой в Новосибирске 11 июня 2022 года в соцсетях. Напомним, пламя охватило сараи и немного задело бараки, но, к счастью, никто не пострадал.

Пламя было видно издалека. Фото: Наталья БАЕВА.

Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения пламени на бараки. Однако дым от горящих построек был виден далеко.

Пожар начал полыхать в восьмом часу. Фото: Наталья БАЕВА.

Шутка ли - пламя бушевало на площади 800 квадратных метров. Но никому не навредило - в бараках в момент ЧП никого не было.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас пожарные продолжают работать на месте ЧП: пока полностью потушить пламя не удалось.

Первые пожарные расчеты прибыли в восьмом часу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные тушат пламя. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

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