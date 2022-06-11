В Новосибирске бараки и сараи с газовыми баллонами загорелись на улице Тополевой

Дым от пожара виден издалека. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 11 июня, произошел пожар на улице Тополевой: в восьмом часу вечера там загорелись сараи и бараки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

- На момент прибытия пожарных сараи горели открытым огнем. Площадь возгорания составила 800 квадратным метров, - пояснили в ведомстве. - Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, в сараях могут находиться баллоны.

Существовала угроза, что пламя перекинется на другие бараки, но, к счастью, этого удалось избежать. Во время ЧП никто не пострадал.

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