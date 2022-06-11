В Новосибирске начали готовить площадку для установки стелы «Город трудовой доблести»

На площади идут работы. Фото: со страницы Анна Тересшковой в соцсети «Вконтакте»

В субботу, 11 июня, на площади Калинина в Новосибирске начали готовить площадку для стелы «Город трудовой доблести». Об этом в соцсетях сообщила заместитель мэра Анна Терешкова.

- Будем очень тщательно контролировать ход строительных работ, чтобы 3 ноября открыть ее для горожан, - подчеркнула Анна Терешкова.

Напомним, до 15 июля рабочие будут усиливать фундамент, затем до 30 сентября будут монтировать саму стелу и видео-экран, а затем оборудовать тротуар и обустраивать проезд. К началу ноября все работы планируется завершить.

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