В Новосибирске две женщины пострадали в аварии на улице Петухова

Авария произошла в Кировском районе.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В субботу, 11 июня, серьезная авария произошла в Кировском районе: там в ДТП пострадали две женщины. О подробностях случившегося очевидцы рассказали на странице новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
- Столкновение проузошло у дома №74 на улице Петухова. Две женщины получили переломы верхних и нижних конечностей. Сейчас они находятся в тяжёлом состоянии, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Что стало причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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