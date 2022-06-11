В Новосибирске две женщины пострадали в аварии на улице Петухова

Авария произошла в Кировском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 11 июня, серьезная авария произошла в Кировском районе: там в ДТП пострадали две женщины. О подробностях случившегося очевидцы рассказали на странице новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

- Столкновение проузошло у дома №74 на улице Петухова. Две женщины получили переломы верхних и нижних конечностей. Сейчас они находятся в тяжёлом состоянии, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Что стало причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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