«Маленький чемпион-2022»: сегодня в Новосибирске выберут самого шустрого малыша

Малыши ползут за любимыми игрушками. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В спорткомплексе «Заря» только что стартовали семейные соревнования «Маленький чемпион-2022». Долгожданное мероприятие «Комсомольская правда» проводит уже в седьмой раз. Очаровательные спортсмены будут соревноваться сегодня в пяти возрастных группах: от 6 до 9 месяцев, от 9 до 12 месяцев, от 1 года до 1,5 лет, от 1,5 до 2 лет, от 2 до 3 лет. Малыши от 6 месяцев до 1,5 лет ползком преодолевают дистанцию 7,5 метров. Ребятишки от 1,5 до 2 лет ее пробегают, а дети от 2 лет до 3-х бегут уже 22,5 метра.

В конкурсе участвуют малыши, которым исполнилось 6 месяцев. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Чтобы зрители не скучали в перерывах между забегами, на нашем празднике сегодня работает большая игровая и дегустационная зоны, шоколадный фонтан, аквагрим. Для гостей выступят звезды эстрадной студии «Азбука-Хит», танцевальной компании «Своя галактика», спортивной школы олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта отделение художественной гимнастики и спортивной школы «Триумф» по направлению спортивная аэробика.

Многие семьи пришли на праздник в костюмах. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«Комсомольская правда» благодарит партнеров семейных соревнований «Маленький чемпион»:

Подгузники TM Joonies, компанию «Био-Веста», Центр эффективной медицины «Главный пациент», производителя детского питания «Бабушкино лукошко», офтальмологические центры «Глазка», фабрику детской мебели «Мандарин», декоративные подушки ручной работы от Анны Волковой, семейный лагерь «Папамаматур», KIDSAUT и «Красный крест».

А как вам такой летний образ? Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

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