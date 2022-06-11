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Общество11 июня 2022 3:55

«Маленький чемпион-2022»: сегодня в Новосибирске выберут самого шустрого малыша

Впервые после двух лет пандемийных ограничений начались традиционные семейные соревнования «Комсомольской правды»
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Малыши ползут за любимыми игрушками.

Малыши ползут за любимыми игрушками.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В спорткомплексе «Заря» только что стартовали семейные соревнования «Маленький чемпион-2022». Долгожданное мероприятие «Комсомольская правда» проводит уже в седьмой раз. Очаровательные спортсмены будут соревноваться сегодня в пяти возрастных группах: от 6 до 9 месяцев, от 9 до 12 месяцев, от 1 года до 1,5 лет, от 1,5 до 2 лет, от 2 до 3 лет. Малыши от 6 месяцев до 1,5 лет ползком преодолевают дистанцию 7,5 метров. Ребятишки от 1,5 до 2 лет ее пробегают, а дети от 2 лет до 3-х бегут уже 22,5 метра.

В конкурсе участвуют малыши, которым исполнилось 6 месяцев.

В конкурсе участвуют малыши, которым исполнилось 6 месяцев.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Чтобы зрители не скучали в перерывах между забегами, на нашем празднике сегодня работает большая игровая и дегустационная зоны, шоколадный фонтан, аквагрим. Для гостей выступят звезды эстрадной студии «Азбука-Хит», танцевальной компании «Своя галактика», спортивной школы олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта отделение художественной гимнастики и спортивной школы «Триумф» по направлению спортивная аэробика.

Многие семьи пришли на праздник в костюмах.

Многие семьи пришли на праздник в костюмах.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«Комсомольская правда» благодарит партнеров семейных соревнований «Маленький чемпион»:

Подгузники TM Joonies, компанию «Био-Веста», Центр эффективной медицины «Главный пациент», производителя детского питания «Бабушкино лукошко», офтальмологические центры «Глазка», фабрику детской мебели «Мандарин», декоративные подушки ручной работы от Анны Волковой, семейный лагерь «Папамаматур», KIDSAUT и «Красный крест».

А как вам такой летний образ?

А как вам такой летний образ?

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

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