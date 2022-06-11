Новосибирец обвинил оперный театр в невозврате денег за пропущенный из-за похорон спектакль

Сибиряк уверяет, что театр ему деньги не вернул. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирец Дмитрий вместе с супругой хотели побывать на постановке «Спартак» в оперном театре, но на спектакль не попали: в семье случилась беда.

- Из-за похорон нам пришлось уехать, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий. - Жена написала заявление на возврат, но пришел отказ.

Такой ответ НОВАТа новосибирца возмутил:

- У меня такой вопрос, администрация оперного театра совсем обнищала, что опустилась до такой мелочности? – написал он в своем отзыве на «Флампе», и в личной беседе с коррреспондентом КП-Новосибирск тоже не сдерживал эмоции. – Накипело, есть определенная несправедливость!

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