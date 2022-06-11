Новосибирские волонтеры выхаживают ежика, покусанного собакой

Волонтеры выхаживают ежика, покусанного собакой. Фото: ЦРДЖ
В Новосибирском Центре реабилитации диких животных выхаживают ежика, которого покусала собака. Он попал в руки волонтеров 10 июня, зверька нашли в Академгородке.
— У него оказался вырван кусок верхнего слоя кожи с иглами, — сообщили в ЦРДЖ. — Ежику обработали рану и оказали первую помощь.
Как пояснили КП-Новосибирск волонтеры, ежи с такими травмами к ним уже попадали, и их удавалось успешно выходить. У зверьков потом даже отрастали новые иголочки.
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